華為心聲論壇11月3日上線一段影片，內容是10月29日，華為在松山湖園區舉行「軍團」組建成立大會。華為創始人任正非現場喊話「沒有退路就是勝利之路」。據第一財經引述華為內部人士表示，華為希望可集結內部行業專家，將各個業務的潛力最大挖掘出來，目前軍團在組織架構上是獨立組織，由任正非親自制定並督導。

任正非曾表示，「軍團」模式來自谷歌，是把基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家全都匯聚在一個部門，把業務顆粒化，縮短產品進步的週期。

按照任正非對軍團組織的定義，也就是透過軍團作戰，打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產糧食。

回顧今年2月9日，華為與晉能控股集團、山西雲時代技術公司等簽署戰略合作協定，聯合成立的「智慧礦山創新實驗室」在山西太原揭牌。隨後2021年4月，華為即成立「煤礦軍團」組織。

之後更複製「軍團」模式進入4個領域數位化。10月11日華為發文，正式成立海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智慧太陽能光電軍團。