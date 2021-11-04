嘉義縣大林鎮中林里有一張家古厝是1912年所建，由當時任職保正與農民組合的張聯先生興建，原建規模為單進四護龍三合院，目前僅存單進雙護龍，其中最大的特色是正堂的磚雕工藝，足見當時張家的輝煌，但因疏於保護，目前部分已風化掉落，有文史人士就擔心不善加保護恐慢慢走入歷史。

磚雕工藝雖與木雕、石雕合稱為「建築三雕」，其中磚雕較少見，中林社區發展協會執行長游永慶表示，張家古厝日據時期任職保正的張聯籌劃興建，原先是規模有四護龍的三合院，目前單進雙護龍，但護龍都已翻修，僅剩主堂是原始建築，從建築就可見張家當時風華，包括找來不同的師傅比拚，因此左右兩邊呈現不同的建築工法等。

張家後代目前多已遷居外地，目前僅剩少部分子孫居住在此，並沒有特別維護或者保存這些珍稀磚雕，已有兩面磚雕因長期風吹日曬等原因剝落，其他也有褪色等問題，文史人士擔心若不維護，接下來也會逐漸消失。目前居住在護龍的後代說，從小就看磚雕工藝沒什麼特別的感覺，這幾年時常有人來拍照，才知道祖先建屋時所建的磚雕很珍貴。

嘉義縣政府文化觀光局文化資產科長林君徽指出，大林張聯古宅磚雕工藝很精緻，但是否要加以保存維護，必須有所權人提出，官方才能召集審查委員勘查後做進一步動作，若張家後代有心要維護珍稀的古宅磚雕工藝，可以依規定提出。