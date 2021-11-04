全國客家文化重點發展區包含全台11縣市、70個鄉鎮，然而根據統計，台北市客家人口超過80萬，佔北市人口逾3成，立委表示，客家人口在台北市人口並不低，但客委會在台北市客家語言傳承與規劃相當不足，尤其客委會對台北市政府的補助是0，痛批客委會太過消極，忘了台北市。

國民黨立委林奕華表示，新北市從幼兒團開始就有規劃沈浸式的客語教學，但是中央似乎沒有把台北市當作應該結合和照顧的客家區域。根據客委會統計，全台客家人口453.7萬人，等於每5人就有1人是客家相關人口，若按照「客家基本法」標準來看，台北市客家人約47萬，佔台北市人口17.5％。

另根據台北市在2015年的相關調查，具有客家血緣人口有77萬人，佔台北市人口28.5％，台北市廣義的客家人有31％，更多達83.7萬人，可以看出客家人口在台北市比例並不低。

林奕華指出，客委會對台北市政府的補助是0，要靠北市府自己的客委會來支應相關預算，可見客家語言的保存與發展在台北市是相當少的，無論是在客家文化認同與認識上做的努力都不夠，中央不能忘了台北市。

客委會主委楊長鎮表示，根據補助劃分原則，對台北市，也就是一級財政的補助是零，在制度限制下還是用活動分擔的方式和台北市客委會合作，哪些適合中央合辦，哪些適合地方自己辦等會再評估，但對客家文化的重視程度不該只是看預算多寡來定義。

林奕華不解，其他部會可以透過酌予補助的方式，第二級的新北市就能有78％補助，客委會應該更積極向上爭取才對，否則真的太消極，客委會的成立就是要讓客家人得到族群認同，非客家族群可以來認識，而都會區更需要著重保存與發展，學子在台北會去學閩南語，甚至越南語，因為未來可能會用得到，但不見得就會去學客家話。

國民黨立委林為洲表示，無論學校本土語言教學還是客語認證，客語傳承都是重中之重，作為和預算上就要有相應的比例，客家文化傳承需要有語言來傳述歷史記憶，「如果客家文化不是用客家話，都用國語或閩南語真的會很奇怪，也不到位，更會走向沒落。」