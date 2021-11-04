全力搶攻雙11購物旺季，嘉裕三管齊下，首度動員全台四間直營門市祭出滿額禮，消費滿11111元就「去零頭」，現折1111元，折抵無上限，秋冬新品丹寧褲系列任選兩件現折1111元，配合五倍券，還有正在檔上的周年慶，促銷力道前所未見。

全球服飾消費市場受疫情衝擊，出口量急速下滑，國際疫情雖逐步減緩，擁有53年歷史的經典男裝品牌Carnival嘉裕快速聚焦調整營運腳步，訂定了強化通路、品牌轉型與數位優化三大方向，與時俱進持續站穩領導地位。

既有的五倍券方案則延續至年底，一、單筆消費滿10000元，並使用振興券5000元面額，立即現折2000元；二、單筆消費達5000元以上，並使用活動指定面額振興券，可立即享有等倍折價回饋。

嘉裕2021秋冬系列與東京奧運柔道銀牌選手-楊勇緯合作，並以「＃247日晷」為題，將正裝與日常時裝元素混和，重新詮釋「One Suit Two Ways」的時裝語彙，甫上市就獲得消費者熱烈迴響。

週年慶檔期方面，嘉裕也沒錯過，首四日商品全面8折，其他時間9折，單筆消費滿15000現抵1000，滿20000現抵2000，滿30000現抵3000，多管齊下，傾全力衝刺年底前的內需消費狂潮。