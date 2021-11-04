聯合國氣候變遷大會（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國紛紛提出2050淨零碳排的承諾和做法，立法院朝野各黨提出8個版本的《氣候變遷法》修正案，民眾黨立委蔡壁如（左起）、邱臣遠、高虹安4日召開記者會，要求行政院儘速將政院版送到立院，並積極提出我國減碳路徑和做法，才能掌握龐大綠色商機。（張鎧乙攝）

聯合國氣候變遷大會COP26正在蘇格蘭舉行，各國紛紛提出2050淨零碳排的承諾和做法。立法院朝野各黨提出八個版本的《氣候變遷法》修正案，環保署也剛草案預公告。民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安今天召開記者會，要求行政院儘速將政院版送到立法院，積極提出我國的減碳路徑和做法，才能掌握龐大綠色商機。

蔡壁如表示，COP26這三天的成果，包括越南、泰國宣示跟進2050淨零碳排、印度2070淨零碳排；近百國承諾「森林與土地利用領袖宣言」以及「全球甲烷承諾」，承諾2030年停止森林砍伐、甲烷排放減少3成。

蔡壁如話鋒一轉表示，COP26最重要的目標，就是要求各國提出中期減碳目標。環保署的《氣候變遷因應法》，已將2050淨零碳排入法，但是中期減碳目標卻隻字不提，缺乏具體減碳路徑；碳費沒有設定具體費率及調升機制，碳稅也沒有定出課徵期程；弱勢產業、民眾的公正轉型輕輕帶過，過於空泛；各部會權責只寫在立法說明，並沒有寫在條文，大幅減弱規範力道，這部《氣候變遷因應法》只做了半套。

蔡壁如抨擊，已經研議一年多的《氣候變遷因應法》，不斷看國際風向，在COP26舉辦之前才草草交卷，成為國際末段班，但是提出的版本又只有半套，到底是交考卷還是出考題？是解決問題還是製造問題？

邱臣遠說，民眾黨的《氣候變遷法》，要求政府制定公正轉型專章，把政府收到的碳費用於公正轉型，輔導弱勢產業及勞工轉型，符合國際上所說的「不遺漏任何人」原則。

邱臣遠表示，根據商周、綠色和平《2021台灣排碳大戶碳定價意向調查》，超過一半企業支持每噸碳收費10美元以上。不只歐盟，美國、日本也正在評估收取碳關稅，影響層面巨大，國內碳費／碳稅如果只收10美元或更低，將成為全球末段班，未來外銷排碳大戶還是會被國外收取差價；不如自己收費，把錢留在國內做「公正轉型」、「綠色轉型」。

高虹安表示，因應CPTPP及COP26的國際經貿趨勢，燃油車退場只是時間問題。這幾年各大車廠及主要國家，都提出燃油車退場時程，我國具有電動車關鍵零組件的完整產業鏈，未來三年是台灣發展電動車的關鍵期，也是台灣發展下一個兆元產業的契機。

高虹安說，行政院應該拿出魄力，協調經濟部、交通部制定運具電動化的產業發展戰略計畫，引導燃油車轉型電動車。2017年賴清德院長就定出2030年公車全面電動化、2035燃油機車退場、2040燃油汽車退場的時程，2019年蘇貞昌院長上台卻暫緩，政策反反覆覆，產業看不到政府具體轉型路徑，就會不敢大力投資，拖累台灣升級轉型腳步。