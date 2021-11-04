聯策科技公司(6658)前9月合併營收為10.61億元，年增24.57%，在5G、AIoT、電動車等趨勢下，全球PCB產業、半導體產業之需求走強，也帶動產品規格、製程升級需求攀升，聯策科技除增設營運據點，也進行相關併購策略，以提供更完整產品線。

聯策科技成立初期以PCB外觀檢測機為主，後續陸續增加自動線寬距量測機，全廠動態條碼追溯系統等產品，由於聯策董事長林文彬為台大電機工程研究所畢業，專研影像處理系統，並投入自動化視覺設備專業領域，致力於電子產業機器視覺自動化應用及客製化濕製程設備生產製造，2017年起，為提供更完整服務，提升客戶競爭力，深耕智慧製造落地方案，目前為國內相關技術領導廠商，並以自有品牌SynPower行銷世界，在PCB產業前百大亞洲企業中，有超過80%是聯策科技的客戶。

智慧製造興起，由於PCB產業智慧製造難度在於PCB製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百台設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度，聯策本身具有外觀檢測、視覺檢測、濕製程設備等多樣布局，具有智慧製造橫向串聯優勢，且公司2021年亦擴大策略聯盟與上市公司迅得(6438)進行換股，各自發揮專長，為客戶提供完整解決方案；目前客戶群除既有PCB廠商外，後續亦將有機會切入LED 、IC封測及半導體等產業供應鏈。

聯策科技表示，在5G、AIoT、電動車等趨勢帶領下，全球PCB產業、半導體產業之需求走強，也帶動產品規格、製程升級需求攀升，聯策科技為擴大對產業及客戶服務，除了在中國(華南)東莞、(華東)昆山、(華北)秦皇島、泰國、印度清奈等增設營運據點外，也進行相關併購策略以提供更完整產品線並維持產業領先地位。

聯策科技公司股本3億元，今年上半年稅後盈餘為1398萬元，每股盈餘為0.56元，累計前9月合併營收10.61億元，年增24.57%。

聯策預計於2021年11月5日登錄興櫃。