雲林縣長張麗善3日晚間帶著點心和日用品去探視溫馨家園的小朋友。（周麗蘭攝）

小朋友寫給張麗善的卡片（周麗蘭攝）

張麗善離去前逐一和小孩們擁抱。（周麗蘭攝）

溫馨家園的學習教室，每晚都有輔導老師帶小朋友做功課。（周麗蘭攝）

溫馨家園其中一個小孩使用的保溫杯。（周麗蘭攝）

北港鎮北辰國小運用閒置教室打造出「溫馨家園」，讓全縣各地弱勢家庭有需要住宿需求的小孩有安心成長的「家」，2個月來已有來自斗六、北港的6名小朋友入住，也都頗適應，他們寫卡片感謝縣長張麗善「我在這裡過得很好」。

張麗善在一次訪視行程得知有一對小兄弟的父母離異，主動照顧兄弟倆的非血緣阿嬤又罹病，老人家往生前掛心2個小孩孤苦無依，一再囑託校長幫忙照顧。

她發想是否有學校願意運用閒置教室，打造一個使非關法律安置、又能讓無家可歸小孩可住的「溫馨家園」。

北港鎮北辰國小校長陳明誌承擔起責任，校方在短短2個月內快速建構溫馨家園，陳校長也是本縣品德教育教材的推手之一。

溫馨家園把教室變成宿舍，有大學式的上下舖床位，男女各20床，還有學習教室、淋浴間、曬衣間，配置主任管理員、舍監、輔導老師協助，今年8月底啟用。

家園現有6名國小學生入住，白天就近讀北辰國小，放學後就回家園洗澡、吃飯、做功課、睡覺，縣長張麗善3日晚間帶著點心和日用品去探視。

小朋友得知縣長來訪也特別寫一張大卡片送她，「我住在溫馨家園這邊很開心，謝謝您給我們那麼好的設備幫助我們，讓我快快樂樂」、「謝謝您給我住的跟吃的」、「我跟室友相處的很好，校長、主任、老師都很關心我們，謝謝縣長阿姨的關心，祝你永遠19歲。」

張麗善逐一和小朋友抱抱聊聊，一個低年級小朋友雀躍告訴張麗善，「這是我第一次住二樓（上舖）！」小朋友們還說，未來想當護士、消防人員、老師、軍人。

張麗善感恩北辰國小家長會與校方是個有愛的團體，希望在不影響校務運作下，讓小孩們感受社會溫暖，帶著正向的心，一路平安升學到高中職離巢。

校長陳明誌說，感謝縣長給這些小孩健全成長的機會，溫馨家園讓小朋友每2周回家一次，不過小朋友表達可以留在家園更好。