網友挖出World Gym台中大雅店3月間的招攬廣告，附註提供「免費毛巾」。（摘自臉書社團《爆料公社》）

World Gym發布服務調整公告，由於經營環境嚴峻，將不再恢復毛巾服務。（World Gym提供／王文吉台中傳真）

World Gym宣布不再恢復毛巾服務，各地據點陸續有會員要求解約，但五倍券「送12個月會籍」也吸引許多人入會。（王文吉攝）

國內健身俱樂部龍頭World Gym毛巾之亂持續延燒，一名防疫期間入會的王姓會員疑因資格不符，解約過程雙方造成認知差距，認遭業務話術刁難，氣到將對話截圖發到臉書爆料社團。對此官方回應，停止毛巾服務影響會員權益，12月1日前可提出會籍異動或會籍終止，無須支付終止費用，該名會員相約明日洽談。

王姓會員表示，她在8月11日加入台中大雅店，當時業務告知因疫情關係，不提供毛巾、三溫暖、瑜珈墊等服務。日前官方公告「不再恢復毛巾服務」，她認為權益受損，即要求解約，不料，業務竟改口「一開始就沒有承諾提供毛巾」，還以解約原因是「沒時間運動、無關毛巾」為由不願受理。

王姓會員提出質疑「原本就沒有提供，跟因為疫情期間沒有提供是有差距的」，業務則反問「我當初有承諾你會有毛巾嗎？我都是說現在沒有提供吧」，接著丟一句「好啊！如果你因為毛巾不來運動，我買一條毛巾給你」，最後還嗆「你有錄音嗎？」

知情人士表示，World Gym不再提供毛巾服務，於11月2日公告「30天無條件解約」，但在7月13日重新開放運動之後加入的會員，因疫情關係「本來就不提供毛巾」，內部定調此類會員不予以解約，且業務若受理解約會員數過高，會被公司檢討，因此會以許多話術挽留。

毛巾之亂影響全台104家據點、至少50萬名會員，World Gym品牌公關經理廖容瑩回應，由於經營環境嚴峻，將不再恢復毛巾服務；若因此影響會員權益，會員可於公告日起30天內，即11月2日至12月1日期間，提出會籍異動或會籍終止，無須支付終止費用。

廖容瑩也表示，World Gym Elite尊爵系列／FITZONE及原本無提供毛巾服務的會所，不在本次調整範圍。針對大雅個案已相約明日洽談以解除疑慮，仍希望會員維持運動習慣。