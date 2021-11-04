光復高中應用日語科學生劉雅典，近日參加東吳大學全國高中高職日語演講比賽脫穎而出獲得第2名，光復高中表示，此項比賽選手必須自己寫下日文作文，加上肢體語言演講，最後還要接受日語問答，劉雅典能在2年級就獲獎相當不容易。

劉雅典說，因家人喜歡日本文化，她自小就常到日本旅遊，自己也在不知不覺中喜歡上日本，國中就開始自學日語，之後迷上日本網路活動團體「草莓王子」，常聽他們的廣播節目。

進入光復應用日語科後，老師導入如外語歌唱比賽的活動，將課程結合學生喜歡的活動，讓日語的學習變得活潑有趣，除了口語外，寫作能力也大大提升。

劉雅典指出，此次日語演講比賽要先以日文寫好1篇約4分鐘長的指定題目作文後，再翻譯成中文，演講時則加上肢體語言演說，由於日語演講有一定的用語與語氣，加上第2階段還要由評審老師以日語即席問答，題目大都都是在自己的演講內容中，作文一定不能操寫別人的文章再「背文章」演講，一定要由自己寫，才能真正詮釋自己的文章，一點也騙不了評審，因此，日語演講比賽要考日語也要考文章寫作與用詞。

光復應用外語群主任葉建誠指出，該校為建立學生國際觀、提升外語能力，每年都舉辦與日本學校的國際交流，其中與日本姐妹校岡山芳泉中學更是互動密切。

每年在互訪過程中，包括歡迎致詞、交流時的面對面表演內容，都是經過老師指導各種準備工作後，讓學生自己開口說日語去交流互動，使課堂上學到的日語實用化、生活化，以真正達到學以致用的教學目標。