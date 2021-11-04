T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊4日正式宣布簽約丹尼爾歐頓 (Daniel Orton)，是目前公佈的亞洲外援凱倫狄安森(Caelan Tiongson)，以及來自塞爾維亞的亞歷山大米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)後，隊上的第3位外援。\

歐頓除了擁有3年的NBA資歷外，也分別於CBA中國職籃、PBA菲律賓職籃、B.LEAGUE日本職籃，以及台灣的SBL超級籃球聯賽闖蕩過，在2018年SBL戰場上，繳出場均9.3分、12.5籃板與4.5助攻的亮眼數據，是當年賽場上的禁區門神好手之一。

現年31歲，身高210公分、體重116公斤的歐頓，主打中鋒，父親與哥哥都是籃球員，在2010年NBA選秀會上，即以首輪第29順位被奧蘭多魔術選中，隨後加入CBA四川野馬汽車隊，打出場均23分、12籃板的CBA生涯代表作，隨後也分別投入PBA菲律賓職籃及B.LEAGUE日本職籃，職籃征戰橫跨美洲及亞洲等地。

歐頓在2018年時也曾來台加入富邦勇士隊，當年僅出賽4場就因膝蓋傷勢遭釋出，他表示隨後已在美國接受手術，現在能以最佳狀態重返台灣籃壇。當時他在場上的爆發力及活動力，也讓雲豹總經理蘇翊傑留下深刻印象，兩人更在SBL賽場對決過，「他很會利用技巧取分，我最看重他的拼勁與決心。」也期望在他的重磅加入後，能穩固禁區，增強隊上戰力。

來到桃園雲豹的他，選擇披上33號球衣，對他來說別有意義，因為不僅父母親皆在33歲時生下他，更在33號房的12:33出生，因此將此視為他的幸運號碼。另外，他也將NBA退役球員葛蘭特希爾(Grant Hill)視為籃球生涯的偶像，剛好當年在底特律活塞的背號也是33號。

如今再度回到台灣打球，歐頓難掩興奮地說：「很高興能回來台灣，之前在台灣打球時，印象最深刻的就是熱情的球迷，台灣球迷熱衷於運動的態度是球員們很明顯可以感受到的。」期許自己能在桃園雲豹打出成績、與隊友共同成長，展開新的職籃篇章。