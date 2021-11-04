台灣新冠疫苗接種主力目前輪到BNT，對於中央流行疫情指揮中心評估是否讓青少年完整接種第2劑BNT，醫界已出現暫緩呼籲。胸腔內科暨重症醫師黃軒指出，根據美國大規模調查，打滿兩劑BNT確實能有效降低傳播率及住院率，但隨著時間過去，保護力會顯著下降，且次劑的副作用比例，也高於首劑。

美國收集逾340萬人的數據進行分析，完整接種兩劑BNT的人，可降低73%傳播率、90%住院率，看起來似乎不錯。但進一步分析發現，保護力會在5個月後剩下47%，幾乎腰斬；對於變異株的保護力，也於4個月後降為53%。

研究人員認為，BNT疫苗可有效預防重症，時間長達半年。有效抗體之所以下降，恐和免疫力減弱有關，倒不是防不了Delta。問題是接種第2劑的副作用發生比例，高於第1劑，部分不良反應者，有疑似心肌炎或心包膜炎的症狀。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉、台大公衛學院教授陳秀熙不約而同表示，台灣50歲以下打BNT的心肌炎風險高於背景值，呼籲政府滾動式調整接種策略，是否開放12至17歲青少年接種第2劑，應審慎評估。