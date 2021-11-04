1名網友昨日(3日)在台北捷運目睹1名年長乘客因要求坐博愛座不成，竟當場拿出17公分長的剪刀朝座位乘客刺去，所幸對方即時閃過攻擊；目擊網友當下按鈴通報，但捷運站務員僅上前警告，列車仍照常運駛，他對此質疑北捷面對攻擊事件的SOP有問題；據悉該年長乘客是慣犯，今年9月也曾在台電大樓站揮刀攻擊；此外今早也發生公館站有乘客拿出水果刀嚇壞民眾的事件。

該名網友在噗浪發文表示，昨（3日）晚約10點25分左右，1名阿伯在西門捷運站上車後往博愛座的方向走去，因那時有名年輕弟弟坐在博愛座，阿伯因此大聲要求對方起身，但對方未理會，阿伯接著就指著博愛座牌子喊「這是博愛座欸！」而對方疑似有回嘴一些話，「阿伯這時就從他的推車裡拿出剪刀往弟弟的脖子刺」。

該名網友說，所幸該名弟弟第一時間閃掉攻擊、沒有受傷，而附近乘客開始逃離那區域，他則馬上按鈴通報司機員說「發生攻擊事件！可以請警察或保全來嗎」司機第1次沒聽到，他講了第二次後列車剛好小南門站，那時就有名站務員手拿對講機在阿伯面前講話；他之後逃下車後發現列車仍照常行駛，質疑此程序是正確的嗎，「萬一列車往中正紀念堂站的時候發生事情怎麼辦？」

該網友質疑「台北捷運遇到攻擊事件這麼不謹慎嗎？」其他網友則留言說好可怕，「喔我看到噗主下車了，要不要寫信給捷運公司」、「博愛座不是問題，問題是攻擊別人的人」、「不過除非是警察或保全，站務人員有沒有那個強制力能夠制止阿伯或請他下車」。

警方事後回應，涉嫌持刀刺人的阿伯正是今年9月也在台電大樓站揮刀的林姓男子，警方後獲報後已趕到現場，確定無人員傷亡，後續將依恐嚇公眾罪送辦。

此外，今日上午有民眾發現另名男乘客在捷運公館站，也拿出刀械嚇人，警方到場了解後，發現該名男子是把水果刀放在褲子口袋內，因坐下後時發現刀子卡住，才把刀子從褲子拿出，疑似此舉讓一旁民眾嚇到，警方後續到場也將人依社維法送辦。