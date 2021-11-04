「重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬」四大公投將在12月18日舉行，中選會主委李進勇今受訪時強調，選務機關秉持獨立機關中立立場，不便評論任何公投案，但選務機關最慘痛的經驗，就是2018年選舉的亂象，因此2019年才有公投法的修正，「所有選務人員絕對不要再回去2018年的困難窘境」。

中選會主委李進勇及副主委陳朝建等6名中選會委員，11月3日任期屆滿，立法院行使人事同意權，通過李進勇、陳朝建、許惠峰及陳恩民等4人續任，並增王韻茹與許雅芬2名新任委員；中選會今舉行主委布達典禮，由行政院秘書長李孟諺主持，李進勇任期由今年11月4日至2025年11月3日。

李進勇表示，選務機關秉持獨立機關中立立場，因此不方便對任何公投案有評論，站在選務機關立場，希望每一次選務都能夠平安順利進行，而我們選務機關最慘痛的經驗，就是2018年所發生的亂象。

李進勇強調，大家痛定思痛後，在2019年6月公投法做修正，修正後歷經總統選舉、立委選舉、各種大大小小補選、罷免等等選務進行都相當順利，因此站在選務機關立場，透過順利選舉過程，保障公民投票權，所有選務人員絕對不要再回去2018年那樣困難的處境。

李進勇也呼籲，有投票權的人要務必充分了解公投案的內容，以及正反雙方的意見，才能夠從容有意義行使公民權；所有投票權人在8月9日(含當日)後戶籍遷出者，須返回原戶籍地投票，最後強調務必做好防疫措施。

此外，對於不在籍投票，李進勇指出，公民投票的不在籍投票草案，行政院已經送到立法院，希望立法院盡快順利審查通過這法案，讓我們有法律基礎推動不在籍投票。李說，另外電子投票在積極籌備中，目前將加強資安防護工作，希望系統能盡快上線。