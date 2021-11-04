封測廠矽格(6257)2021年第三季獲利連3季改寫新高，帶動前三季獲利提前創下年度新高，公司對營運後市維持樂觀看待。矽格股價今（4）日開高後放量穩揚3.4％至60.9元，終場上漲2.55％、收於60.4元，回升至1個月高點，表現強於大盤。

矽格第三季業內外皆美，合併營收再創46.8億元新高，季增11.3％、年增達41.98％，營益率回升至22.3％的近7季高點，配合業外顯著轉盈助攻，使歸屬母公司稅後淨利達8.57億元，季增達25.22％、年增達71％，每股盈餘（EPS）1.92元，連3季改寫新高。

累計矽格前三季合併營收123.9億元、年增達39.02％，改寫同期新高。毛利率30.03％、營益率21.36％，雙創近7年同期高點。配合業外收益顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利達20.99億元、年增達61.67％，每股盈餘4.74元，已提前改寫全年新高。

展望後市，矽格持續看好半導體市況，包括5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片訂單需求仍強勁，使集團投資公司及子公司前三季營收均較去年同期成長，在機器設備投資繼續增加下，對營運展望維持樂觀看待。

矽格4月中以約46.2億元完成收購台灣聯測、並更名為矽格聯測。投資台灣事務所指出，為因應全球供應鏈重組、5G應用等市場需求，矽格聯測規畫斥資29億元於新竹科學園區一、二廠增設無塵室與擴充智慧產線，未來可望進一步增添營運成長動能。