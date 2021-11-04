上班族久坐、久站，已是無法改變的上班型態，若是長期坐姿不良，就會有腰酸背痛、肩頸僵硬等各種不適感，對女性則會骨盆歪斜，進而引發婦科問題，導致經血不順、經痛加劇，嚴重恐不利生孕。因此，調整坐姿就要從日常做起！

3個NG不良坐姿 你中了沒？

這一集「健康療天室」要探討的主題，就是公佈容易影響脊椎及體態的3種不良坐姿，再由專業整復推拿師梁璟燿，為大家示範日常的保養及坐姿調整。

首先，3種最常見卻也是最糟糕的坐姿，分別是「駝背托腮」、「翹腳坐姿」及「烏龜拱背」。「駝背托腮」就是一手用滑鼠、另一手托腮，這樣容易使肩胛骨往前旋轉，長時間會使肩膀、脖子僵硬，再加上駝背會讓腰椎往前彎，久而久之會導致椎間盤、神經被壓迫，容易造成下肢痠、痛、麻。

駝背托腮、翹腳坐姿及烏龜拱背為上班族最常見坐姿，長期下來容易導致骨盆歪斜/截取自youtube

「翹腳坐姿」是多數人的習慣，若同時低頭使用平板電腦，會讓單邊骨盆較高，另一邊的椎間盤滑落，進而壓迫到神經叢造成腳麻；髖關節也容易外翻，造成脂肪堆積，使屁股越來越大。最後一種是「烏龜拱背」，許多上班族坐著沒有靠椅背，久了就會駝背，使用電腦時頭部還會宛如烏龜往前伸，長久下來就會導致腰痠、頸椎僵硬。

6種室內、外坐姿矯正 每天只要5分鐘！

既然長期坐姿不良造成的問題很大，那麼該如何改善呢？整復推拿師梁璟燿表示，上班坐著辦公時，要坐到椅子最底端，這時腰部需以抱枕或骨盤枕支撐，身體重心往後靠，長期下來會讓肌肉分布平衡、減少關節壓迫；若是有翹腳的習慣，雙腿可以夾住一條毛巾，藉此戒掉翹腳的壞習慣；此外，久坐後想伸展腰部，雙手可以拉直毛巾舉高，身體再左、右伸展，每一邊要停頓30秒，肌肉才有延展的效果。

骨盤枕面寬、有按摩點且較有支撐性，可協助改善坐姿/截取自youtube

晚上在家也能進行肌肉放鬆，梁璟燿說，洗完澡後再做的效果最好，因為這時身體最柔軟。第一個方法就是躺平，並在腰部正對肚臍下方墊著骨盤枕，身體左右晃動，藉此拉伸、放鬆腰部肌肉，還可雕塑腰部曲線；第二個方法是將骨盤枕反過來使用，身體順著拱形處慢慢躺下去，雙手向上拉直放鬆，此時胸椎、背肌可被延展開來；第三個是身體側躺，再用單手手肘支撐上半身，將骨盤枕凹面放置側腰下方，腰的重心放置骨盤枕上，身體再前後搖晃，利用骨盤枕按摩凸點放鬆腰方肌，因為腰方肌太緊繃會將骨盆往上拉，造成骨盆歪斜。

將骨盤枕凹面放置側腰下方，腰的重心放置骨盤枕上，身體再前後搖晃，可利用骨盤枕按摩凸點放鬆腰方肌/截取自youtube

俗話說「坐乎正得人疼」，站有站姿、坐有坐相，如此不僅讓人感覺有精神，更可以維持好體態、身體機能變好，平日再藉由骨盤枕的輔助放鬆延展，擁有正確的姿勢一點都不難喔！