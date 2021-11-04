環團成員國道大溪段車禍，警駁斥非遭挾怨報復。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

時代力量立委陳椒華日前揭露桃園市不法砂石業者侵占國有地，環保團體成員1日在高速公路大溪路段發生車禍被追撞導致翻車，陳椒華懷疑是遭挾怨報復，國道警方比對車禍軌跡、沿線監視器，表示發生擦撞的預拌混凝土車是在新北樹林區從事運輸工作，駁斥非桃園地區砂石業者，兩者間並無關係。

陳椒華3日在立法院質詢指出，她連續揭發桃園大溪、八德等地不法砂石業者侵占國土，除她本人遭威脅，環團成員吹哨者疑遭報復，1日下午行經國道3號大溪路段時，遭砂石車追撞因而受傷。

國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊4日表示，環團成員駕自小客車行經國道3號大溪路段北向58.6公里處時，與預拌混凝土車發生車禍，不是立委所說的砂石車，而駕駛該車輛的林男長期在新北市從事運輸工作，與環團成員關注的大溪、八德地區砂石業並無直接地緣關係。

國道警方說，調閱監視器發現，林男駕駛的預拌混凝土車在前方，而環團成員駕駛的自小客車在後方，環團成員當時開在輔助車道想超過大車，然而林男剛好也要變換車道才會發生擦撞導致車禍，事故發生純屬意外，並非立委所說的尾隨伺機報復情事。