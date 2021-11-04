林女去年十月突然在臉書「改頭換面」以長髮濃妝的女性模樣示人，並曾貼文要無法接受的人離她遠一點。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

林女遭檢方聲押後坦承殺人，而當天同車出遊的家人也被檢警逮捕，一家人犯案心思縝密還設有斷點，面對警詢時說詞前後不一，檢警正全力追查中。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化溪湖發生東螺溪水流屍命案，林姓酒店女坦承殺人棄屍，卻始終堅稱自己獨力犯案，然而檢警查出命案與棄屍兩地，林女的父母、弟弟都在現場，經漏夜訊問後發現4人供詞避重就輕且與跡證不符，為防串供、湮滅證據，4日凌晨檢方緊急將3人均列為被告，並向彰化地院聲請羈押禁見。彰化地院羈押庭開庭審理，法官裁准50歲林父收押禁見、林母及弟弟均裁定各以10萬元交保並限制住居候傳。

張姓死者10月16日當天跟著林女南下遊玩，並前往林家，載著一家出遊，先後到芳苑海邊看海、再去台中逢甲夜市逛街，自此與家人親友失聯，最後再被發現時已成一具浮屍，身體腫脹難辨，全身套滿黑色塑膠袋，雙眼還被黑色膠帶封死。整個犯案過程、殺人棄屍細節，檢警正積極調查釐清。

林姓酒店女殺害包養她的張姓男友，林姓酒店女也被網友起底，在臉書自稱性別傾向為T，也曾有交往甚密的女友；直到去年10月突然一反常態，變成長髮還化起濃妝，更在臉書發文指「今天我想當什麼角色是我的權利，不能接受就請離我遠一點」疑似為自己的大轉變做出公開宣示，文末還強調「我不屬於任何人的」、「請不要想用鎖套我」，令許多昔日同窗好友也感到百思不解。

而張男無業但出手闊綽，BMW轎車代步，疑是詐騙集團幹部。承辦警方透露，林女一家供詞疑點重重，前後兜不攏，包含16日BMW轎車如何抵達台中，路程中也有出現關鍵斷點，一家人對此也都交代不清，到底張男何時身亡、屍體如何遭搬運溪中，全都沒有如實交代，證詞彼此也都兜不攏。

警方到林女家中拘提時，一家人表現冷靜，絲毫沒有女兒涉及刑案遭逮後的緊張感，林母一開始顧左右而言他，與警方過招後，開始痛哭但始終否認犯行。附近鄰居說，林女一家都不好相處，林母相當強勢，時常與林父爭吵，認為該案若屬實，肯定與林母脫離不了關係。