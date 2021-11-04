二期繽紛外觀參考示意圖。（台中港三井OUTLET提供）

台中港三井OUTLET自2018年開幕，首年度達到超過800萬人次到訪，2020年11月啟動二期擴建計畫，新增多達約50家專櫃品牌進駐，預定今年12月16日正式開幕營運，一、二期整合後，設施內將達約220間的國內外知名品牌。

台灣唯一海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」自2018年12月12日一期開幕以來，吸引台灣國內外顧客蜂擁而至，不僅串起中部海線觀光，更促進地方發展與在地就業率提升，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。

台中港三井OUTLET指出， 2020年11月啟動二期擴建計畫，二期規劃新增多達約50家專櫃品牌進駐，近一年的施工工程即將完工，預定今年12月16日正式開幕營運；二期外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩。

台中港二期計畫將更加強化品牌的豐富性與多元性，專櫃數將由原一期約170間專櫃一舉擴增至約220家，包含消費者所喜愛的、期望的人氣品牌，如台灣初展店的「Abercrombie ＆ Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」。以及「GAP」等國際品牌、「BEAMS」、「UNITED ARROWS」、「MOUSSY」、「HONMA」等日本品牌。

另外，電腦雲端周邊品牌「logitech」、主婦最愛的法式鍋具「LE CREUSET」、葡萄酒專賣店「大宅酒窖」、寵物用品「DOG DAY」等生活用品品牌也持續擴充中。