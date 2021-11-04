針對蔡英文總統官邸的「永和警衛室」外衛主任少將陳敏華，涉及「國安私菸案」遭法官判處緩起訴，但包括國防部與國安局都未對陳進行懲處，國安局長陳明通（如圖）4日在立院表示，「他不是本局同仁，僅任務接受指揮！」劃清界線。（張鎧乙攝）

總統府警衛室主任陳敏華，涉及購買50條私菸，遭法官判處緩起訴，卻遲未被懲處，引發在野黨立委關切。國安局長陳明通回應說，陳敏華不是國安局的編制人員，只是特勤任務接受國安局指揮，「他有他的單位」。據了解，陳敏華歸總統府待衛長管轄，所以私菸案發生，前總統侍衛長張捷遭記過調職，負起督導責任。

國民黨立委馬文君表示，總統府曾表示私菸案是錯誤積習，有錯要改；前國安局長邱國正也嚴格要求不可將有問題者放在總統身邊，陳敏華被稱之為「功過相抵」，但此案被懲處者都是基層軍官，軍人要有武德，用說謊晉升，嚴重影響軍心士氣。

陳敏華遭法官判處要參加6小時「法治教育課」，據透露，陳敏華已排休假準備參加法治教育課。

陳敏華因私菸案記大過一次，但不到1年，因功過相扺，晉升少將。陳敏華當時稱自己並沒買菸，後被檢方查出購私菸，陳敏華承認買菸。

總統府特勤人員於私菸案中，只要承認買菸的都去職，如警衛室少將主任林國欽、陳逸夫少將等人，遭懲處拔官調職，最後退役，承辦軍官吳宗憲、張恒嘉等更被判重刑。

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