華城電機旗下華城電能布局電動車充電服務版圖再下一城，4日宣布，與和泰汽車攜手合作，成為和泰汽車引進LEXUS第1款純電動車UX300e的充電夥伴，從設備、站點設置到車主家用裝置，提供完整一站式服務。華城電能預計於2022年完成建置25座直流（DC）快充站與500座交流（AC）充電樁。

機電大廠華城電機看好電動車未來成長趨勢，早在2015年就成立充電站自有品牌「EVALUE」，2020年斥資千萬元在台北內湖設立全台第一個電動汽車充電停車場，2021年將充電營運事業分割成立華城電能科技，專責電動車充電營運服務。

華城電能指出，全球電動車市場也在疫情中逆勢成長，台灣也不例外。根據交通部公路總局統計，2021上半年國內電動車領牌總數3668輛，年增率54.05％。華城電能與和泰汽車合作，成為LEXUS全方位的重要充電合作夥伴，從車主家用充電設備的評估與安裝、AC與DC充電樁設備提供，到LEXUS DC快充站的建置及營運，皆由華城電能負責。

華城電能表示，華城電能投入電動車充電站營運服務起，積極與各大汽車廠合作，希望為台灣電動車車主提供更完善的充電服務。2020年起，華城即與和泰汽車展開合作，車主購買Toyota油電車，可加購華城家用充電樁設備與安裝服務，和泰汽車現有快充站點亦由華城電能協助建置，而LEXUS車主使用目前的CHAdeMO50KW充電，充電50分鐘，充電量達75％。

華城指出，華城看好電動車市場前景，透過一站式服務完善電車環島無憂充電網。除與和泰代理LEXUS汽車合作外，其他陸續推出電動車款的汽車品牌，也是華城電能致力健全台灣電車充電網絡的重要夥伴。尤其華城電能可替車廠提供一條龍的充電服務，目前是賓士委託的全方位充電解決方案服務商、Audi充電關鍵策略合作夥伴；在站點設立方面，華城電能協助特斯拉電動車全台布局建置Super Charger充電站、保時捷Turbo Charger總計8個充電站。在家用充電部份，華城電能為Toyota、中華汽車與保時捷等廠牌車主提供家用設備安裝服務。

華城電能指出，華城電能為提高台灣電動汽車充電樁的分布密度，陸續在北、中、南各拓展充電站據點，包括南港軟體科學園區、新竹科學園區、嘉義耐斯王子飯店及高雄漢神百貨等，攜手各類業者共同合作設置充電站。

華城電能指稱，隨著大眾對電動車接受度逐漸提高，華城電能身為目前國內唯一提供一站式服務的充電營運商，也看準社區建案與企業用戶在其停車場建置充電樁的需求，期盼透過更客製化的服務，消除民眾使用電動車的里程焦慮。

華城電能指出，華城電能已在全台建置10座DC站、127支AC樁，不只DC快充站數居同業第1，整體提供連線的營運充電樁總功率，也稱霸全台。

華城電能執行長許逸晟表示：「華城電能預計2022年底前完成建置25座DC直流快充站及500座AC交流充電樁，並會依據市場需求，不斷更新充電規格搭配可支援方案，為台灣電動車車主建構更完善與便利的環島無憂充電網。」