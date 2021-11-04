環保署4日進行馬祖北竿機場跑道改善計畫環境影響說明書專案小組初審會議，由於北竿機場跑道長度不足，考量飛航運載能力與安全，希望延長跑道並興建新航廈，不過環評委員指出，由於廢棄土方要運至台北港堆放、當地生態調查不足，要求補充相關資料，最晚在明年1月底補件，後續擇日再審。

由於北竿機場跑道長度不足，現有民航機只能減重飛行，運量減少25%，因此提出跑道延長與改善計畫，希望提升運量並減少班機取消率，讓離島運能提升。環保署說，案件已經進入審查階段，後續將擇期進行專案小組審查。

民航局指出，馬祖北竿機場跑道長度1150公尺，對於ATR72-600飛機來說，飛機只能減重飛行，機上可乘坐人數從70人降為56人，運能減少25%。

最後經過閉門會議討論後，要求開發單位具體研提風山爆破作業方式，包含每次爆破使用炸藥最大限制、延時雷管分段數等，強化安全防護規畫；檢核爆破、開挖對周遭環境影響評估合理性，具體補充對空氣、噪音等環境因子影響及減輕措施效益分析，並考量增加監測點位可行性；另補充整體邊坡穩定分析與地質安全評估，提出施工期間邊坡開挖穩定分析及緊急防救災應變計畫。

確實檢核土石方挖填量、暫置區位置、量體規劃合理性，包括重新檢核施工營運期間工程土方需求規劃、實方鬆方估算量，評估剩餘土方外運至臺北港合理性，檢討於當地合理去化可行性，並提出完整土石方運送路線及環境保護管理計畫。