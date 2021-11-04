保七總隊在小油坑發現鳥網，隨即埋伏在現場逮捕3名嫌犯。（圖／李文正翻攝）

警方起出擄鴿勒贖集團的犯罪工具。（圖／李文正翻攝）

冬季賽鴿比賽即將展開，鴿主紛紛利用時間進行海訓，擄鴿集團在陽明山小油坑地區，架設鳥網捕捉賽鴿，並向鴿主開價百萬勒贖，若不聽從指示交付贖款，就會斷去賽鴿的腳環，導致鴿主損失千萬獎金。保七總隊第四大隊本月2日下午1時許，逮獲謝姓嫌犯等3人，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

鴿主為了讓賽鴿習慣長途飛行，會以船隻載運至基隆外海50公里處放飛，直到陽明山小油坑，由於地形上升，賽鴿會接近樹叢休息，「擄鴿集團」在此架設鳥網，趁賽鴿低飛時，將其困在網上，再依腳環上的電話向鴿主勒贖。

保七總隊陽明山分隊會同巡山員、竹子湖派出所，在山區發現鳥網，隨即埋伏在旁，趁著謝男等3人到場巡視「獵物」當場逮捕，並救出卡在鳥網上的賽鴿，但因謝嫌尚未著手聯繫，並無被害人報案遭恐嚇支付除款，因而以竊盜罪移送法辦。

保七總隊表示，本案盜捕賽鴿行為違反刑法竊盜罪，捕捉到賽鴿再向賽鴿飼主要求分紅，則涉及恐嚇取財罪嫌，警方將持續加強查緝不法及追查是否有不法集團，籲請民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。