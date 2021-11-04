台北捷運驚傳攻擊事件！有網友爆料，1名阿伯於西門站上車後，竟因搶博愛座和年輕男子起爭執，甚至拿出剪刀欲刺對方脖子，按鈴通報後列車卻仍繼續行駛，讓他質疑北捷遇到攻擊事件不謹慎。北捷4日回應，當下已請站長、保全上車戒護，隨後移給捷警、員警處已帶回派出所處理，之後會處以1萬元罰鍰，另因未戴口罩依傳染病防治法移交北市交通局開罰。

1名網友3日於社群平台「噗浪」發文提及，晚間10時25分左右，1名阿伯於松山新店線西門站上車，隨後往博愛座方向前進，但因有名年輕男子坐在哪，因此阿伯大聲疾呼「這是博愛座」，當時年輕男子回嘴後，阿伯便從推車拿剪刀往對方脖子刺，所幸年輕男子閃過才沒受傷。

「北捷遇到攻擊事件這麼不謹慎？」網友還說，他按鈴通報有攻擊事件後，但司機第1次沒有聽到，講第2次時列車剛好進到小南門站，便有站務人員手持對講機在阿伯面前對話，他也和其他乘客下車，原先以為列車會停駛，結果不僅阿伯沒下車，列車竟照樣行駛。

對此，北捷回應，一部往新店方向的松山新店線列車，於3日22時27分行經小南門站時，行控中心接獲司機員通報有旅客情緒不穩，隨即通報小南門站長上車確認，發現是1位約70歲男性旅客，因情緒不穩並有出示剪刀行為，立即通知捷警及轄區員警協助，站長及保全於現場警戒及全程監控，並未影響營運。

北捷解釋，雙方爭執發生於西門站，站長和保全接著在小南門上車，陪同旅客於台電大樓站下車，與6名轄區員警、7名捷運警察會合，接著將該長者帶回派出所處理。由於該旅客攜帶剪刀並出示威嚇旅客，現依大眾捷運法規定處1萬元罰鍰，該男子未戴口罩的行為，經勸導不聽，也會將開立傳染病防治法檢查紀錄表，移送北市交通局開罰。