新竹地區之前傳有補教師生戀鬧上社會新聞，由於該補教師是自行租賃教室招生，沒有通報機制的義務，成為補習班管理的漏洞，新竹市議員蔡惠婷4日呼籲教育處加強稽查，家長則要多方查詢補習班是否有立案或違規，保護自己孩子。

蔡惠婷指出，補教老師師生戀事件層出不窮，立法院已完成「補習及進修教育法修正」，要求補習班老師執行業務或對外招生時，都要上網登錄補習老師的真實姓名和最高學歷，供民眾查詢。

但「實名制」是否可以真正遏止師生戀或類似不幸事件發生？現實上不斷發生的事件是令人擔憂的。日前新竹地區被暴料登上社會新聞版面的師生戀新聞，就讓人非常擔心，令人質疑，補教業在實名制後，不適任教師的通報機制是否出了問題。

蔡惠婷說，她近日就接獲民眾陳情，指該名被報導的補教老師，是向合法立案的補習班租借場地後，私自招生、教學，該教師並非補習班直接或間接聘僱人員，因此沒有任何人有必須通報的法定義務，只能由出事的家長自行尋求救濟管道。此一漏洞，即讓不適任補教老師有藏身之處，蔡惠婷呼籲立法院盡速正視此一現象，研擬補救措施。

此外，補教業相關從業人員都必須先經「不適任人員查詢及通報機制」檢查，沒有不適任情況才可以任教。因此補習班若為了逃避規定而不通報，就不會經過「不適任人員查詢及通報機制」的檢核，會助長不適任補教老師的藏身機會，將引發許多補教教學悲劇。

蔡惠婷說，市府教育處雖有針對補教業作例行稽查，稽查結果也都有公告在網路上，此作為值得肯定，但她也要提醒教育處在稽查時，一定要注意該補習班是否有聘僱老師卻未登錄的情況。

她同時呼籲家長在為孩子挑選補習班、補教老師或者家教老師時，務必注意相關實名資訊，事前也應先至教育處官網查詢各補習班是否有立案與違規情形，以保護自己的孩子。