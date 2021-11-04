第13輪今加開第一劑AZ疫苗的施打對象。（圖／指揮中心提供）

第13輪疫苗預約今午截止，共126萬8567人完成預約。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，AZ和BNT預約情況約5成，將在今天下午4點起加開AZ第1劑名額，10月26日前意願登記的18至49歲民眾可上網預約。

第13輪開放12歲以上民眾可接種BNT第1劑、10月8日前已接種BNT的18歲以上民眾可接種第2劑，已完成預約人數78萬6944人；50歲以上可預約AZ第1劑、8月27日前已接種AZ的18歲以上民眾可接種第2劑，已完成預約人數48萬1623人。

莊人祥說明，目前BNT第1劑已開放全年齡，因此無須加開。而AZ第1劑將在今天下午4點起至明天中午12時加開預約，只要是在10月26日前登記意願的18歲至49歲民眾都符合資格；預計在11月6日至12日開打。

莊人祥表示，今天加開的對象大約有27.6萬人符合資格。

根據指揮中心統計，昨（3日）疫苗接種共25萬9787劑，目前疫苗人口涵蓋率74.20％，劑次人口比110.02（劑／每百人），2劑疫苗涵蓋率35.82％。