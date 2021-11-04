美國太空探索科技公司（SpaceX）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船傳出漏尿問題，其中目前停泊在國際太空站的飛龍奮進號（Crew Dragon Endeavour）礙於無法馬上解決問題，美國太空總署已經要求即將在這個月搭乘奮進號返回地球的4名太空人，回程途中不能使用上頭的廁所，必須穿上太空尿布，以便有需要時就地解放。

太空人穿上太空衣進行太空漫步時，會穿上太空尿布。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、太空新聞網站Space.com報導，SpaceX傳出3艘「乘龍」太空船馬桶系統有漏尿問題，出現問題的太空船包括9月乘載4名素人太空人進行3天太空商業旅行的「堅韌號」（Resilience）、9月載著4名太空人前往國際太空站（ISS）的「奮進號」，以及即將載著另外4名太空人到國際太空站交接的「耐力號」（Endurance）。

技術人員發現，連接馬桶、將尿液匯流進儲箱的管線脫落、破裂，導致尿液在地板下方被馬桶系統的風扇吹得到處噴濺。他們目前已經搶先修正「耐力號」馬桶系統，以及持續修復「堅韌號」的問題，「奮進號」則須待返回地球後才能修復。

目前駐紮國際太空站的4名太空人預計11月稍後搭乘「奮進號」返回地球，美國國家航空暨太空總署（NASA）商業機員計畫（Commercial Crew Program）主管史迪奇（Steve Stitch）上周表示，太空人返回地球的旅程中將不開放廁所系統，「我們有其他方式讓太空人進行他們需要的功能。」

他口中所謂的其他方式指的是「太空尿布」。

太空尿布不是什麼新產品，過去太空人在升空、著陸、或是進行太空漫步時都要穿著太空尿布，以便在需要時就地解放，而太空站及太空船上都設有廁所或便器，因此太空人在這些地方生活時不需要穿太空尿布。

穿上太空衣不輕鬆。

史迪奇說，每當太空人穿著太空衣，裡頭就必須穿上太空尿布，「回家是一個短暫任務」，「所以一向會使用太空尿布，他們可以在返家途中使用」，他還補充說，太空尿布一直都是太空旅行的備案。

目前尚不清楚「奮進號」返回地球的旅程需要多久時間，前兩艘太空船返回地球時分別花費19及6小時，影響旅程的因素包括軌道力學、天氣等，史迪奇說他們會盡量縮短航程。

報導指出「奮進號」的旅程仍會很安全，只是會比之前稍微不方便而已。

文章來源：Leaky SpaceX toilet problem will force astronauts to use backup 'undergarments'
文章來源：SpaceX's Dragon space toilet is off limits for astronauts returning to Earth soon

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