新竹市一年一度專屬寵物大型活動「2021毛寶貝同樂會」，本月13日將在左岸狗狗公園登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

毛寶貝同樂會又來了！你家的毛小孩也因疫情悶壞了嗎？新竹市一年一度專屬寵物大型活動「2021毛寶貝同樂會」，本月13日將在左岸狗狗公園登場，現場有寵物趣味競賽、舞台表演等，此外還有毛寶貝專屬特色市集等20個攤位，民眾可踴躍參與。

市長林智堅表示，新竹市動物收容所於去年改建完成，化身為動物保護教育園區，提供流浪毛孩們完善的中途生活和照顧，啟用以來備受參觀與認領養民眾的肯定。

市府今年接續完成頭前溪畔面積廣達1.16公頃的「新竹左岸狗狗公園」，公園設有大小型犬運動區、26組狗狗遊戲設施、夜間照明等，還有能歇息的休憩棚椅等貼心設施，讓飼主能夠安心便利遛狗運動。

產發處長張力可指出，「2021毛寶貝同樂會」將於本月13日上午11時至下午5時，在左岸狗狗公園舉辦，現場除了有最受歡迎的寵物趣味競賽、舞台表演，還準備毛孩用品、個性雜貨、寵物鮮食等別具特色的市集攤位，以及免費寵物健康檢查、免費寵物晶片、狂犬病疫苗注射等共20個攤位，歡迎市民朋友帶著家中的毛寶貝踴躍報名參加，競賽項目採網路報名，活動詳情可洽臉書「2021毛寶貝運動會」。

市府表示，今年「毛寶貝同樂會」活動，還能與親朋好友一同體驗新竹頭前溪左岸總長10公里的低碳綠帶休憩區，從頭前溪上游千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工溼地、水源草原、新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、滑板公園、Pushbike滑輪公園、前溪草原，到下游的溪埔子人工溼地、舊港草原。

此外，還能順道前往今年首度入選全台熱門景點前5名的新竹漁港，至南寮漁港魚鱗天梯吹吹海風、波光市集嘗遍美食小吃，市府邀請市民朋友帶著家中毛寶貝來趟左岸慢活之旅，體驗新竹市友善動物、舒適親水的優質環境。