台北市長柯文哲、交通部長王國材、基隆市長林右昌為基隆捷運「三長混戰」多時，有「戰狼小姐姐」之稱的北市府發言人陳智菡再開炮，怒轟有「北境之王」之稱的林右昌太健忘、習慣性說謊，指林去年曾說「鐵路要留」，但國發會早在前年就說台鐵不進基隆，痛批「誰才是大說謊家？」

陳智菡表示，證據顯示2019年4月國發會核定的可行性研究，就已決定台鐵不進基隆，林右昌不知是太健忘，還是習慣性說謊？林右昌2020年9月上媒體人周玉蔻專訪時說「鐵路要留，基隆是我說了算」。

陳智菡說，直到今天，王國材已在立法院坦承，基隆捷運進基隆的代價，就是要撤銷台鐵，林右昌還是很堅持王國材的話被「扭曲」了，林右昌說「基隆捷運路線」是要跟地方討論、說明及溝通，凝聚共識後，尊重地方意見，再做決定。

「可是右昌，怎麼都過了4年了還在溝通？」陳智菡說，大家都記得4年前林右昌跟蔡英文總統跑到基隆車站，還帶著簡報比手畫腳說「基隆輕軌捷運已克服路廊、技術及財務上的困難」，眼看都準備興建了，怎麼都過了4年了還在溝通？而且等等，基隆–八堵的路線都還沒定呢，到底在跟誰溝通？歡迎大家一起來聽聽看是誰太健忘？誰是大說謊家？