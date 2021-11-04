竹東鎮公所舉辦「暢遊竹東 藝遊味境」活動首場「親子同樂會」，6日將在很有特色的台泥公園登場。（羅浚濱攝）

「暢遊竹東 藝遊味境！」竹東鎮長張順朋極積營造優質居住環境，近年在鎮內打造多個親子公園，6日將在很有特色的台泥公園舉辦首場「親子同樂會」，帶民眾暢遊竹東在地四個公園景點，讓大小朋友從早到晚在夢幻天堂嗨翻天！

張順朋指出，竹東是竹縣第二大鄉鎮，人口將破10萬人，從鎮升格為市，各項建設也按步就班推動，打造竹東成為大人安心、小朋友能夠快樂成長的宜居城鎮，這次舉辦「暢遊竹東 藝遊味競」親子同樂活動，希望鄉親能踴躍參與，感受公所同仁的努力和用心，大家一起齊心往更好的宜居環境目標邁進！

6日首場在竹東台泥公園登場，由竹東鎮立幼兒園小朋友舞蹈表演打頭陣，並有魔術秀、小丑氣球表演、說故事、英雄人偶唱跳等精彩節目，規畫泡泡體驗可讓大小朋友盡情在草地上玩樂！

周邊有創意市集攤位，有20組優質的文創攤位及跳蚤攤位，還有幾組家庭組合，將家裡的二手物品拿出來跳蚤拍賣，讓孩子們體驗擺攤當老闆，同時也能教育孩子惜物愛物，達到寓教於樂的效果。

活動將利用公園場地設置五個闖關關卡，讓孩子親身體驗公園的設施項目，全數闖關成功將能得到限量闖關禮。DIY體驗有2個場次4個項目，包含雙彩飛行滑機、波波球、彩繪拍拍球及DIY彩繪提袋。

活動首次嘗試虛擬互動軟體，將竹東台泥公園為場景打造出一個線上虛擬公園，民眾只要選擇角色及設定名字後，即可進入虛擬公園環境，彷彿置身活動場地，家人或三五好友進入遊戲畫面並截圖，就有機會兌換精美小禮物。