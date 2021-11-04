新北市板橋警分局聯手行員及時攔阻詐騙。（板橋警分局提供）

新北市板橋區一名楊姓老婦人，於3日下午2時許到板橋區農會欲提領150萬元，楊姓行員詢問後機警察覺有異，迅速向轄區板橋警分局沙崙派出所員警到場協助攔阻，所幸在警方及行員勸說下成功攔阻一樁詐騙，保住老婦人辛苦積蓄。

楊婦表示，午餐後接獲自稱其女兒來電，稱因替人作保進而積欠新臺幣150萬元，如不於當日將欠款還清，恐遭不利，楊婦心急女兒安危立即前往板橋區農會溪崑辦事處欲解除定期存款單提款，並依歹徒指示，在行員詢問時，以裝修房屋為由來搪塞提款，但在楊姓行員進行關懷提問時察覺楊婦有疑似遭騙之情形，迅速向警方報案。

轄區沙崙派出所警員李孟威、陳宗毅立即到場瞭解楊婦之提款原由後，先安撫楊婦情緒並耐心解釋相關詐騙手法，另聯絡上楊婦女兒，確認安全及無上述欠債情事後，楊婦才放下心中大石，感激行員及警方協助保住多年來辛苦的積蓄。

板橋警分局呼籲，接獲自稱親友求救並要求匯款或提領現金時，千萬不要慌張，不給掛斷電話為歹徒慣用手法，應盡量拖延並爭取時間向當事人求證是否確有此事，如有任何疑問可撥打165或110向警察機關求證。