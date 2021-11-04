澳洲今夏爆發疫情而啟動封鎖，雪梨與墨爾本商店關閉，導致澳洲第三季零售額大幅縮減，不過隨著疫苗接種率上升以及經濟重啟的帶動下，民間消費已現反彈。

澳洲統計局4日（周四）公布，第三季經通膨調整後零售額銳減4.4％至853億澳元（約636.5億美元），但衰退程度未若市場預期的4.6％。

先前的防疫封鎖，使市場人士預料澳洲第三季經濟將大幅萎縮，但如今逐漸鬆綁限制，第四季經濟將急速回溫。