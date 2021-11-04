封鎖拖累 澳洲Q3零售額銳減4.4％ 14:542021/11/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲今夏爆發疫情而啟動封鎖，雪梨與墨爾本商店關閉，導致澳洲第三季零售額大幅縮減，不過隨著疫苗接種率上升以及經濟重啟的帶動下，民間消費已現反彈。 澳洲統計局4日（周四）公布，第三季經通膨調整後零售額銳減4.4％至853億澳元（約636.5億美元），但衰退程度未若市場預期的4.6％。 先前的防疫封鎖，使市場人士預料澳洲第三季經濟將大幅萎縮，但如今逐漸鬆綁限制，第四季經濟將急速回溫。 大陸10月汽車零售恐年減12％ 美爆野鹿大規模染新冠 科學家嚇傻：恐改變疫情 #封鎖 #零售額 #澳洲 #銳減 #爆發疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳央行暗示 提前2023升息 04:102021/11/03 全球財經 小商家Q3營業稅 減免2.78億 04:102021/11/04 金融．稅務 《產業》鄧白氏：Q4銷售價格樂觀程度 6季新高 11:082021/11/04 財經 事欣科 訂單、出貨旺到明年 04:102021/11/04 證券．權證 《國際產業》解封影響 時尚電商Zalando上季獲利下跌 17:392021/11/03 財經 迎五倍券 SOGO周年慶業績拚新高 04:102021/11/03 財經要聞 《經濟》穩定國內物價 政院2方向強化 08:012021/11/04 財經 通膨飆漲 投資大咖憂美股漲勢告終 04:102021/11/04 全球財經 美國REITs百花齊放 多頭行情看到2023年 04:102021/11/04 專題周報 中日澳等10國批准RCEP 巨大貿易圈2022年1月生效 11:452021/11/04 國際 9張市場收據登錄9萬 議員質疑灌水 04:102021/11/04 地方新聞 財經熱門新聞 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團來了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 1分鐘讀財經》前一波航運沒賣就別砍了 專家曝突破關鍵 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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