搶攻高階醫材市場！經濟部技術處因應精準醫療需求，以科技專案支持工研院將智能影像與手術治療結合，醫生開刀更精準，例如脊椎手術導航機械臂系統、智能化腫瘤射頻熱消融系統，讓機械手臂、電極針依照最佳路徑，準確打擊病灶。

癌症長年名列國人前十大死因，許多病友選擇做細胞治療，直接帶動細胞培養商機，工研院研發細胞生產自動化系統，標準化生產促成10倍產量，更是首座包含細胞培養、品質檢測及收穫繼代等完整功能的MIT細胞工廠。這些亮點技術都在4日登場的「2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會」工研院專館亮相，助攻臺灣衝刺全球精準醫療市場。

工研院生醫與醫材研究所副所長沈欣欣表示，在個人化醫療等趨勢帶動下，根據行政院統計，2020年臺灣生醫產業與數位醫療營業額達6423億元規模，其中醫療器材產業受惠於全球防疫等需求提升，營業額成長率達到13.7％。經濟部技術處面對市場需求快速成長，以創新科技協助產業運用ICT等技術，跨域整合產學研力量，建立高階醫材產製量能。工研院也在「2030技術策略與藍圖」下，積極投入「健康樂活」領域應用發展，運用創新技術協助生醫業者，共同投入「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization CDMO）」市場，厚實我國生醫科技之研發量能。

今年工研院在生技展的亮點技術，聚焦在「智能化、綠金化」兩大主軸，串聯生醫、機械、天然物、綠色循環等不同領域應用開發。在智能化方面，運用「細胞生產自動化系統」將工廠標準化生產引進細胞培養領域，以優異的MIT技術及系統整合能力，打造出全球整合模組最完整的細胞工廠。

「脊椎手術導航機械臂系統」整合機械手臂與導航系統，提供醫生術前規畫、手術視野與精準手術。「智能化腫瘤射頻熱消融系統」更是全球第一套整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，傷口更小、恢復期短。 在綠金化方面，綠色循環潮流也吹向醫材產業，漁港旁常見的牡蠣殼、貝殼，冷凍食品工廠及烘焙廠常見的豬骨、蛋殼等農漁業廢棄物，都是龐大的回收問題。工研院開發出「高加值鈣循環技術」可經過循環處理，做成飼料、肥料、牙線棒、加熱包，還可做成化粧品等級的珍珠胜肽成分，甚至是醫藥級賦形劑、鈣片，力拚技術落地，以綠色產品搶攻歐美市場。