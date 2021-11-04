真子公主外公川嶋辰彥去世 享壽81歲

日本真子公主剛於10月26日登記結婚，她的外祖父、秋篠宮紀子王妃的父親川嶋辰彥於今天上午在東京都的醫院去世，享壽81歲。

日本放送協會（NHK）報導，川嶋10月19日緊急送醫治療，包括女兒紀子、外孫真子（結婚後改名小室真子）、佳子與悠仁等人陸續前往探病。

相關人士說，川嶋今天上午過世，女婿秋篠宮文仁親王將服喪7天、女兒紀子服喪90天，外孫佳子與悠仁皆服喪30天。

讀賣新聞報導，紀子是川嶋的長女，參加學習院大學社團活動時與文仁結識，1990年結婚。紀子婚前川嶋一家住在學習院大學的教職員宿舍，紀子因此被稱為「3房2廳（3LDK）的王妃」（意指住在平民住宅中的王妃）。

川嶋1964年從東京大學經濟系畢業後赴美深造，是美國賓州大學（University of Pennsylvania）博士；他專長經濟統計學，曾任日本學習院大學教授、國土交通省轄下委員會的專門委員等職，現為學習院大學名譽教授。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101104