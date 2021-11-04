美國職棒世界大賽冠軍出爐，球季也正式畫下句點，不過聯盟各隊的動態仍是外界矚目焦點，近期大都會就爆出驚人消息，在5月比賽時，明星游擊手林鐸(Francisco Lindor)傳出向隊友麥尼爾(Jeff McNeil)施暴，他們在球員走道爭吵，林鐸掐著對方脖子並將其按在牆上，行為相當粗魯。

Francisco Lindor grabbed Jeff McNeil by throat during Mets' 'rat-raccoon' altercation https://t.co/08mjIeaiX0 pic.twitter.com/zxvs719edX — New York Post Sports (@nypostsports) November 3 2021

根據美媒報導，其實兩人已爭吵一陣子了，時間大概有兩周，而在5/8對響尾蛇的比賽爆發，兩人在球員走道有激烈爭執，隨後林鐸凶狠掐著對方脖子，並將麥尼爾壓在牆上，其他隊友見到如此情況都趕緊上前制止，而林鐸賽後也受訪提到爭執，但他說出的原因讓人無法相信。

林鐸就像自己編故事般說了這段話：「我們衝進去看老鼠，他氣著說這才不是老鼠，是浣熊，我們就這樣來回爭執，真是瘋狂。」沒想到麥尼爾也是這樣回應，兩人似乎都不太願意說出真相，事後《紐約郵報》才說明了爭執原因，原來是因為場上守備出了問題。

據說在當時比賽第7局兩人發生守備問題，林鐸和麥尼爾兩人在爭搶一顆滾地球，最後雖讓給林鐸來接，但過程中拖到太多時間，對手已安全上壘，爭執原因來自移防站位溝通不良，但沒想到竟會釀成肢體衝突，不過在交易來小熊拜耶茲(Javier Baez)後麥尼爾就回到外野守備。

事後大都會總管史考特(Zack Scott)說：「他們不想透露太多細節，我尊重這點，但我想說這不是具體事件，他們都是優秀競爭者，都很想贏得比賽，彼此關係就像是家人一樣。」至於林鐸本季表現普通，452打數104支安打、20支全壘打，為球隊貢獻63分打點和10次盜壘，打擊率僅.230。