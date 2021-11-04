雖然國際股市走揚，但台積電(2330)疲軟，早盤走高的航運尾盤走弱，指數開高震盪收低，終場以17078.86點作收，下跌43.3點，跌幅0.25％，成交金額3084.19億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期維持在月線附近震盪，不過在月均線下彎下，儘管近期亞幣回檔，但亞幣仍有機會維持強勢，預期台幣在此影響下，短期容易升值，有利於後續資金動能轉強。

受到國際股市走強，外資近期在現貨市場整體而言偏向正向，期貨未平倉空單近期出現減少，不過本土投信在集中出現減碼，法人呈現土洋對作，隨著指數反彈，融資餘額近期已經有出現增加跡象，所幸整體增幅仍控制得得宜，融券近期也出現回補，總體來說，大盤仍有持續走強機會，但中小股在投信減碼下，盤勢仍舊面臨震盪。

Fed宣布自11月開始每月縮減購債速度為150億美元，此縮表金額符合市場預期，至於暫時性通膨上升理由，與疫情相關供需失衡以及經濟重啟，在部分領域都導致物價出現可觀的增幅。預期未來供應鏈問題短期無法解決，通膨會繼續升高到2022年中拉回，當供應鏈瓶頸問題漸漸退卻，將帶動成長，通膨會從現在的高點降溫，整體看法符合市場預期，由於2022年下半年才會開始進入貨幣正常化的初始階段，目前至年底仍是寬鬆貨幣環境，題材股仍有表現機會。