福特汽車公布10月在美國的汽車銷售報告，數據顯示這家美國第二大汽車製造商正持續從這場重創汽車製造業的全球晶片荒中復甦。

福特周三公布10月在美國的新車銷量為175918輛，雖然較去年同期下滑4%，但跌幅較過去幾個月大幅放緩。這是福特自4月以來在美國最佳的銷售數字，也是自5月以來，福特單月銷量與2020年同期相比首次未出現兩位數跌幅。

福特美加地區銷售部門副總裁Andrew Frick表示，庫存持續改善和推出新產品讓福特連續第二個月成為美國最熱銷的汽車品牌，上一次出現這樣的榮景是在23年前。他並表示，與9月相比，福特汽車的零售銷售額成長16%，零售市占成長1.6個百分點。

福特並表示，因晶片短缺而處於歷史低點的汽車庫存量比一個月前增加7000輛，達到24.3萬輛（含汽車和卡車），為其營運捎來另一個好消息。

根據Cox Automotive所做的產業調查，福特10月的銷售表現優於整體產業。該汽車產業研究公司周三表示，美國10月整體新車銷量較2020年同期減少約21%，優於該公司最初所做的預測（年減30%）。Cox表示，雖然市場的庫存水位仍然非常低，但最壞的情況可能已經過去。

福特是少數公布每月新車銷售報告的汽車製造商之一，其他如通用汽車和Stellantis等同業則按季揭露銷售報告。

上周福特公布的第三季獲利幾乎比華爾街所預期的高出1倍，並宣布將全年調整後獲利預測從介於90億～100億美元上修至介於105億～115億美元。

儘管如此，福特對於半導體晶片的供應情況仍然沒有把握，其財務長John Lawler上周表示，福特預期晶片短缺問題將持續到2022年，甚至到2023年也可能受到些微影響。