林女（後排右二）改頭換面成長髮清秀佳人模樣後，仍時常回家與家人團聚聚餐，一家五口幸福洋溢的畫面如今已全然變調。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

林姓酒店女殺害包養她的張姓男友，林姓酒店女也被網友起底，在臉書自稱性別傾向為T，也曾有交往甚密的女友；直到去年10月突然一反常態，變成長髮還化起濃妝，更在臉書發文指「今天我想當什麼角色是我的權利，不能接受就請離我遠一點」疑似為自己的大轉變做出公開宣示，文末還強調「我不屬於任何人的」、「請不要想用鎖套我」，令許多昔日同窗好友也感到百思不解。

彰化溪湖發生東螺溪水流屍命案，林姓酒店女坦承殺人棄屍，卻始終堅稱自己獨力犯案，然而檢警查出命案與棄屍兩地，林女的父母、弟弟都在現場，經漏夜訊問後發現四人供詞避重就輕且與跡證不符，為防串供、湮滅證據，4日凌晨檢方緊急將3人均列為被告，並向彰化地院聲請羈押禁見。彰化地院羈押庭開庭審理，法官裁准50歲林父收押禁見、林母及弟弟均裁定各以10萬元交保並限制住居候傳。

張姓死者10月16日當天跟著林女南下遊玩，並前往林家，載著一家出遊，先後到芳苑海邊看海、再去台中逢甲夜市逛街，自此與家人親友失聯，最後再被發現時已成一具浮屍，身體腫脹難辨，全身套滿黑色塑膠袋，雙眼還被黑色膠帶封死。整個犯案過程、殺人棄屍細節，檢警正積極調查釐清。

林姓酒店女殺害包養她的張姓男友，林姓酒店女也被網友起底，在臉書自稱性別傾向為T，也曾有交往甚密的女友；直到去年10月突然一反常態，變成長髮還化起濃妝，更在臉書發文指「今天我想當什麼角色是我的權利，不能接受就請離我遠一點」疑似為自己的大轉變做出公開宣示，文末還強調「我不屬於任何人的」、「請不要想用鎖套我」，令許多昔日同窗好友也感到百思不解。