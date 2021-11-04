陸新型潛射彈道飛彈據說可打擊全美

北京大幅擴張戰略核武如今已不是秘密，除了打造數百計洲際彈道飛彈新型發射井外，還研製能利用高超音速滑翔體的「部分軌道轟炸系統」（FOBS）。

據《動力》（The Drive）網3日報導，五角大廈在超過190頁的中國軍力新報告內強調，中方正在發展強大的戰力。而其中包括遠程潛射彈道飛彈的開發和部署，它們可以從較接近大陸，並不那麼脆弱的「堡壘」，甚至可能從港口發射。

報告指出，中方海軍目前有6艘094型彈道飛彈核潛艦，每艘能搭載多達12枚巨浪-2潛射彈道飛彈。而如今中方正在研製的，除了新型096彈道飛彈核潛艦外，還有巨浪-3潛射彈道飛彈。五角大廈去年已公開評估，中方海軍彈道飛彈核潛艦隊武裝巨浪-2，顯示「戰略核三角」中的第一個海上發射平台已到位。

新報告中說，096型潛艦將武裝新一代潛射彈道飛彈，並很可能在2020年代初開始打造。由於巨浪-2目前的射程限制，晉級094型潛艦如果要瞄準美國東岸，就需要在夏威夷北部和東部海域執行任務。

雖然巨浪-2確切的最大射程不得而知，但公開估計顯示，約在8000— 9000公里之間。而中方海軍的榆林核潛艦基地約距阿拉斯加5000英里（近8050公里）、距夏威夷群島近6000英里（近9660公里），而離美國西岸則達7000英里（約11265公里）。

報告說，隨著解放軍部署如巨浪-3等更新，戰力更強，射程也更長的潛射彈道飛彈，中方海軍將具備可從沿岸水域打擊美國大陸的能力。而中方或許會選擇在南海與渤海，來應用這戰術概念。要是未來巨浪-3的射程能達7500 英里（約12070公里），搭配具有高度彈性的彈道飛彈核潛艦，將能使中方從沿海地區，甚至港口，就能打擊美國。而渤海三面由中方領土圍繞，2018年解放軍試射巨浪-3，據說就是在相關海域進行。

分析指出，就算速度最快的核潛艦，要橫越太平洋仍需要好幾天。也因此，如果094或096型潛艦能在遠比先前更靠近中國大陸的海域發射飛彈，將大大縮短從決定到發射，甚至就定位的必要時間。

此外，分析指出，由於中方海軍的核威懾巡航經驗有限，讓彈道飛彈核潛艦毋需遠航，將有助於減輕指揮與控制的要求，並簡化作業與後勤需求。目前還不清楚，巨浪-3和096型潛艦何時能發揮戰力，但先前有報導說，武裝巨浪-3的096型潛艦最早可能在2025年服役。不過，解放軍或許也會設法為094型潛艦武裝這些飛彈。