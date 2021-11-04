台中市第二選區立委補選1月9日登場，民進黨昨日中執會通過徵召前立委林靜儀，身兼民進黨主席的總統蔡英文一同出席記者會，稱林靜儀是「最強候選人」，也提到「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人。」不過，身為衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）委員之一的林靜儀，卻遭爆常請假沒去參加會議，且今年8次請假有6次都在上政論節目。對此，宅神朱學恒也直呼，「又來一個女版陳柏惟」，並問「到底誰在絆倒台灣啦」。

國民黨發言人黃子哲今（4）日在臉書表示，有媒體爆料林靜儀醫師是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，且是唯一一位婦產科代表，卻也是會議請假的冠軍，連對疫苗接種受害而尋求政府救濟的民眾都幾乎不聞不問。根據疾管署網站的資料統計，109年以及110年度迄今總共開過16次會議，而林靜儀僅出席過3次，出席率不到2成，黃子哲痛批，根本是怠忽職守、不負責任。

黃子哲更指出，從今年共計9次的會議紀錄來看，林靜儀只參加過6月24日的會議，其餘通通請假缺席，且林靜儀在今年請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影；換言之，林靜儀寧可上節目曝光，也不願去開會審議；寧當名嘴胡謅，也不願好好盡委員之責；寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付。黃子哲也說，「這種荒腔走板以果然是男版陳柏惟無誤」。

宅神朱學恒今也在臉書PO出相關報導截圖，寫下「又來一個女版陳柏惟，有疫苗重要會議不去參加，死也要領電視通告費，到底誰在絆倒台灣啦」。

宅神朱學恒稱林靜儀是「女版陳柏惟」。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

不過，林靜儀今也在臉書回擊，表示該諮詢會議沒有薪資，是有出席領出席費，能提供專業意見是榮幸的，但委員會前輩專家甚多，其實多數是聽小兒科個案的審查意見比較多；而會議時間調查常遇到已有既定行程，專家群中有資深專家且有婦科前輩，自己無法配合出席時並未影響會議。

她並稱，國民黨抹黑她與幾位專家在此委員會中是「為了護航高端疫苗」，為避免造成其他專家被牽連抹黑，後來即使自己時間可以配合也暫時採取不出席，現在又說她出席太少次？「如你們所說，是又要造成我護航的印象嗎？」