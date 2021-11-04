民進黨中執會昨通過2022縣市長提名特別條例草案，六都及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過，事後黨內出現雜音。對此，高雄市長陳其邁今（4）日受訪時回應，「透過民主程序，我們都尊重」。
陳其邁今天到議會接受市政總質詢時，媒體問及對蔡英文徵召六都市長提名人看法？陳其邁強調，民進黨是一個民主政黨，權力最高的機構是全代會，在整體初選制度或拔擢候選人的部分也都行之有年，也會經過充分的討論，就制度改變或不同階段、不同安排，只要透過民主的程序，我們都尊重。
民進黨中執會昨通過2022縣市長提名特別條例草案，六都及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過，事後黨內出現雜音。對此，高雄市長陳其邁今（4）日受訪時回應，「透過民主程序，我們都尊重」。
陳其邁今天到議會接受市政總質詢時，媒體問及對蔡英文徵召六都市長提名人看法？陳其邁強調，民進黨是一個民主政黨，權力最高的機構是全代會，在整體初選制度或拔擢候選人的部分也都行之有年，也會經過充分的討論，就制度改變或不同階段、不同安排，只要透過民主的程序，我們都尊重。
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