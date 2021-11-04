年底四大公投延燒成藍綠對決態勢，國民黨前青年部主任陳冠安表示，公投的討論熱度在10月30日已和疫情黃金交叉，有助於年底公投投票率升高，近來藍營政治人物在公投的臉書影響力分數領先綠營，發起夜宿凱道的國民黨副祕書長羅智強的聲量，在10月30日至11月3日期間，以4.4倍差距壓過下達全黨動員軍令狀的蔡英文總統。

陳冠安指出，以網路臉書的影響力分數來看，10月30日到11月3日的前五政治人物分別為羅智強87519、蔡英文19843、國民黨立委江啟臣10975、中廣董事長趙少康9695、民進黨立委王定宇7514，羅的影響力分數現在已是蔡的將近4.4倍高。

陳冠安說，羅智強以實體活動帶動龐大網路聲量的戰術，讓綠營發動各方力量狂酸，扭曲現場只有小貓兩三隻的戰術，顯得無效，並帶動其他跟進藍營政治人物臉書影響力，單就藍綠政治人物的對比來看，這一回合，藍營並不屈下風，甚至是小居上風。

陳冠安表示，公投的討論熱度在10月30日已和疫情黃金交叉，加上各政黨都力推，接下來一個月，公投的討論度只會持續往上升。這對沒有綁大選的公投來說當然是好事，只要投票率每增加1％，公投通過的成功機率就越高。

陳冠安提到，藍營政治人物目前在公投的臉書影響力分數上領先綠營，羅智強發起的凱道夜宿活動至關重要，若沒有這一場活動，上周末在民進黨舉辦大型說明會的狀況下，所有公投話題的焦點就會被綠營全部拿走。而透過接下來不同藍營政治人物或者是公民團體一起到凱道夜宿活動現場宣講，這已成為藍營意見的曝光平台，也是對抗綠營的重要工具。

陳冠安在進行網路臉書影響力的計算方式為「該粉絲頁所有符合搜尋結果之貼文」（讀數＊0.1＋回應數＊01＋分享數）加總，分數越高代表該粉絲頁符合搜尋條件之貼文數多，或該粉絲頁影響力大。