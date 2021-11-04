桃園市中壢區4日凌晨，發生一輛自小客車高速行駛，先是撞上停放在路邊的拖車，接著再撞上中大壢中校外護欄，事發當下發生巨響，也讓周遭仍在睡夢中的住戶嚇了一大跳。員警接獲報案到場，發現肇事者為49歲黃姓男子，他僅受輕傷，送醫後抽血換算酒測值竟高達1.76，所幸當下並無造成其他人受傷，全案觸犯公共危險罪依法函送偵辦。

警方表示，4日凌晨12時34分許，接獲民眾報案表示，49歲的黃姓自小客車駕駛，駕車沿中央西路二段往三光路方向行駛時，疑似失控撞上停放於三光路上的營業拖車，再衝出路外撞上中大壢中的校外護欄，黃男車頭全毀，且頭部及臉部有明顯擦挫傷，送醫救治後並無大礙。

中壢交通中隊小隊長黃群臺表示，經調閱監視器發現黃男當時行車速度非常快，加上酒測值高達1.76觸犯公共危險罪，全案依法函送偵辦。

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