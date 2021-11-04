屏東縣昨傳出88位長者欲打莫德納第2劑，卻誤打成AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，依照ACIP專家最初擬定的疫苗接種實務原則，不建議補接種第3劑疫苗，但仍會請ACIP就此案作討論，後續是否需要其他作為。

莊人祥說明，有關接種不同廠牌的疫苗處置，ACIP工作小組有針對疫苗接種實務原則做討論，不同廠牌原則上不建議使用，但如果不慎使用，也不建議補接種，這是很早之前就定下來的。

他補充說明，指揮中心會請ACIP針對此案發生狀況，進一步確認是否需要其他額外措施，也會對整個過程作了解，以及後續如何處理打錯針的情況、如何防治，都可以請專家來討論是否有需要精進的地方。

至於這88位長者目前健康情況如何，莊人祥表示，昨天有2位昨天至急診就醫，都已返家休息，今天上午有6位至急診就醫，其中1位住院觀察、2位留院觀察、3位已返家休息；多數症狀為頭暈、發燒、全身痠痛。

而昨天也傳出新竹縣錯打去年的流感疫苗，莊人祥說明，每年流感疫苗都有屆效時間，最常見的是6月30日，但去年有加購流感疫苗，因此效期比較長；之前有請各地方政府將屆效疫苗盡速銷毀，會請新竹縣政府盡速確認，為何需要銷毀的疫苗仍放在冰箱裡，目前地方政府正在做清查。

至於這兩件打錯疫苗事件，是否會有相關懲處，莊人祥表示，通常是由衛生局自行懲處，這是屬於衛生局的權責。