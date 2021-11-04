更生少年關懷協會舉辦就業輔導計畫，讓5名未升學未就業的青少年探索職涯興趣，並共同策畫展場，自己成為攤主，介紹擴香石、金工、藍染布、精油等課程作品，而有不少少年也因此被激勵，決定考取餐飲證照，重新開始。（更生少年關懷協會提供）

更生少年關懷協會長年幫助高關懷及受保護處分少年，讓他們能遠離荒唐人生，重拾希望；近期更生少年關懷協會舉辦就業輔導計畫，讓5名未升學未就業的青少年探索職涯興趣，並共同策畫展場，自己成為攤主，介紹擴香石、金工、藍染布、精油等課程作品，而有不少少年也因此被激勵，決定考取餐飲證照，重新開始。

更生少年關懷協會從10月18日至11月3日舉辦「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」，希望培養弱勢少年的工作態度，並挖掘職業興趣。協會主任陳彥君表示，課程目的在培養學員於工作中應有的態度及發掘職業興趣、穩定生活作息，課程內容包括生涯探索、履歷指導、財務管理及參訪實作，前3日有營隊，讓少年了解自己的過去和現在，也把願景畫出來，之後每天都有不同的老師來上課，有饒舌歌手、殯葬業者、手創業者、烘焙體驗、運動產業等，盼發覺少年不同的興趣和潛力。

協會昨日舉行「迺夜市」（諧音：Say Yes）成果發表會，希望少年能藉著這次課程找到生命意義，向人生說「Yes」。5名少年將展場布置成夜市模樣，並邀請與會人員到不同攤位觀看他們的課程作品，包含擴香石、金工、藍染布、精油、手作甜點、履歷表、理財規劃表等，由學員擔任攤主，為大家介紹不同的課程內容，而展場的牆面上也貼滿每位學員的生命願景圖與感恩小紙條，代表學員在這段時間對所有付出老師、家長的感謝。

擔任成果發表主持人的學員阿聖，以前每晚都與朋友混在一起，但自從開始上課後，阿勝不僅每晚準時回家，也會幫忙照顧家裡大小事，撫養他的阿公阿嬤看到他的改變，非常感動；阿聖説，他未來想進入咖啡廳工作，也希望回去就讀餐飲科，並在老師、就服員和其他夥伴的鼓勵之下，決定開始參加中餐丙級課程，希望考取餐飲證照。

而學員小林表示，經歷13天的課程，他的生命彷彿出現一道門，除了學習履歷撰寫與面試技巧，也學會如何與人對話及自我覺察，原先不善於跟人相處的自己，也逐漸與他人建立關係，還結交到許多知心好友，未來決定精進手繪與排版能力，希望尋找設計相關工作。