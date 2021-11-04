新冠疫情衝擊各行各業，新竹縣橫山鄉公所訂定「防疫紓困金發放自治條例」，上至百歲人瑞，下至9月15日出生的嬰兒，都能獲1千元防疫紓困金，從2日開始發放到4日結束，全鄉有12341位民眾受惠，領到錢的民眾都眉開眼笑說「凍好」！

橫山鄉長張志弘說，內灣老街是橫山知名的觀光景點，5月疫情爆發後，首度出現空無一人的景象，造成內灣戲院等20多家攤商撐不下去陸續關門，全鄉整體觀光收入也劇減不少。

張志弘並說，政府原本提出的振興五倍券方案，民眾要付1千元，當時公所統籌分配款有剩餘1250萬元，而鄉內人口有12341人，若每人發給1千元防疫紓困金，就不需要再自掏腰包，並應能刺激鄉內的消費。

鄉公所訂定「防疫紓困金發放自治條例」，獲得鄉代會支持通過，規定今年9月15日前設籍橫山的民眾，不做排富都可領1000元紓困金，以戶為領取單位，由村鄰長發送通知單，民眾只要帶戶口名簿和印章，依2到4日的指定時間到各村選舉投票所領取。

「我看到最多的是三代同堂領到1萬2！」張志弘說，3天來他都到各村了解民眾領紓困金的情形，工作人員都會把錢露出紅包，讓領取民眾當場清點，避免事後出現「紅包內沒放錢」的爭議，整個發放作業秩序都很順暢良好。

橫山老人文康中心4日發放大肚村8鄰的紓困金，領到9千元的民眾歡喜和張志弘說，全家拿到的錢可以買1個月豬肉！現場民眾也高興用客語說「凍好！」張志弘說，有部分鄉親可能因工作關係還未領取紓困金，可以在5日到12日上班時間，攜帶相關證件至鄉公所領取。