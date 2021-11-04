移工積分制 完成WHO認證疫苗接種優先入境 15:162021/11/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今年5月中旬暫緩所有外國人入境至今，引發外界頻頻喊缺工，指揮中心近期核定專案引進移工計劃，並將採積分制，包括疫苗接種情況、來源國確診人數、外國人住宿地點等都將是評分標準，但家庭類移工、產業類移工引進人數則各半。 勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，只要是WHO認可的6種疫苗完成接種，並提出相關證明即可獲得分數。目前WHO認證的疫苗包括，輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥和北京科興等疫苗。 啟動移工入境專案 勞動部四大原則強化來源國境外防疫措施 移工疫苗施打率低 衛福部鼓勵地方設立接種站 #WHO #移工 #積分制 #認證 #疫苗接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近2千萬人接種追加劑 美：無計畫修改完整接種定義 09:122021/11/04 國際 開放移工專案入境 勞動部評估印尼最有機會 12:272021/11/04 財經 厄文遭禁賽 紐約州長讚籃網決定 04:102021/11/04 運動天地 需幫移工投保50萬元醫療險 勞動部公布五大強化入境措施 09:402021/11/04 財經 長庚醫院將展開第3劑混打試驗 3疫苗入列 10:552021/11/04 生活 移工可望引進 衛福部：考量春節國人返台12／14至2／14暫緩引進 10:052021/11/04 生活 高端入選WHO團結試驗疫苗 蔡英文：台灣生醫研發獲國際肯定 10:212021/11/04 財經 移工引進計劃核定 2月14日前移工入境全數集中檢疫 09:302021/11/04 生活 台灣各大學國際排名不理想 廖俊智：當作參考指標就好 12:182021/11/04 生活 陳時中：45萬劑莫德納可供混打 04:102021/11/04 生活新聞 肯定高端 蔡英文：台灣生醫研發潛力獲國際肯定 10:572021/11/04 政治 生活熱門新聞 第四周「神號碼」曝光 加碼券爽拿2500元 國家級邊緣人哀號 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 生活 500元動滋券最終回幸運兒出爐 4組身分證號碼中獎 - 生活 全台再冷都不算 只有這裡低於10度 才叫寒流 - 生活 加零破功！今增1本土個案 北巿30多歲男確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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