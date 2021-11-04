中央流行疫情指揮中心今年5月中旬暫緩所有外國人入境至今，引發外界頻頻喊缺工，指揮中心近期核定專案引進移工計劃，並將採積分制，包括疫苗接種情況、來源國確診人數、外國人住宿地點等都將是評分標準，但家庭類移工、產業類移工引進人數則各半。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，只要是WHO認可的6種疫苗完成接種，並提出相關證明即可獲得分數。目前WHO認證的疫苗包括，輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥和北京科興等疫苗。