蔡英文國慶演說的四個堅持，因北市議員要台北市長柯文哲複誦引發爭議，新北市議員陳偉杰今天下午總質詢時表示，那些都是不需要再說的堅持，他自提「堅持新北市政建設遵循市民意志」、「堅持認真為人民做事不打口水戰」、「堅持完整市政規劃以市民為優先」、「堅持新北市民權益不容任意侵害」的新四個堅持，新北市長侯友宜在議場直言「沒錯」。

陳偉杰說，台北市議員強迫台北市長複誦蔡總統四個堅持，新北市也有很多議員在總質詢問四個堅持相關議題要侯市長回應。

陳偉杰說，身為市議員不為民喉舌監督市政，卻多是在搞政治動作，更何況是一些身為中華民國國民的基本信念，根本不需要再多說的「堅持」，讓人懷疑是不是他們平常就不把這些基本信念放在心裡，才藉這次機會大做政治秀，並無限上綱。

侯友宜說，在議事堂好好關心新北市民關心的事最重要，對於議員提出的新四堅持，侯友宜直呼「沒錯」。