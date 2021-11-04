POS廠飛捷(6206)受惠缺料狀況改善、供貨彈性提升及漲價效益顯現，2021年第三季營運動能顯著躍升，稅後淨利雙位數「雙升」至2億元、每股盈餘（EPS）1.4元，雙創近1年半高點。法人看好飛捷第四季營收季增逾2成，帶動全年表現恢復2019年水準。

飛捷第三季合併營收14.33億元，季增達22.13％、年增達19.25％，創近2年半高點。毛利率33.71％、營益率17.77％，分別回升至近1年、近1年半高點。歸屬母公司稅後淨利2億元，季增達32.78％、年增達19.56％，每股盈餘1.4元，雙創近1年半高點。

累計飛捷前三季合併營收35.22億元、年增3.37％，重返成長軌道。惟因上半年營運偏弱，毛利率33.44％、營益率15.42％仍處近3年同期低點。加上業外收益驟減94.47％，歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年減9.43％，為近9年同期低點，每股盈餘3.06元。

飛捷今年歐美客戶訂單急速復甦，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，使上半年營運表現偏弱。隨著漲價效益顯現、料件滿足度提升，單月營收自5月起逐步回升，第三季料件已可滿足7成訂單需求，較第二季僅5成顯著提升，帶動營運顯著躍升。

展望後市，飛捷表示，公司至年底接單動能無虞，已有部分客戶預下明年首季訂單，缺櫃缺料仍為主要影響變數。若無出現額外變化，預期下半年營收可望逐季回升、帶動全年營收恢復成長，毛利率亦可望改善，對今年營收表現恢復2019年水準樂觀看待。