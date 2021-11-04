對於民進黨台中第二選區立委候選人林靜儀發布臉書，談及「三接遷離公投」並點名國民黨中二選區立委候選人及台中市盧秀燕市長是否支持三接遷離公投，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨提名的立委補選候選人沒有為服務在地鄉親提出建設性看法，反而第一天就開始政治操作、噴政治口水，馬上就被中二在地鄉親「看破手腳」。

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑表示，林靜儀的提問變成民主迴力鏢，不僅打到自己，也打中民進黨，讓大家見識到為何她會被網友諷刺為「女版陳柏惟」。

劉昱佑指出，三接遷離公投屬於公民團體發起，代表著人民的心聲，能源議題的規劃更是屬於中央政府的權責。人民眼見蔡政府從「珍愛藻礁」、「藻礁永存」到「破壞藻礁」、「生態摔跤」的政策搖擺，林靜儀應該問的人不是盧秀燕，而是蔡英文為何要背棄相信她會保護環境的台灣民意？

劉昱佑批評，三接遷離公投事關台灣能源轉型問題，恐怕台中市民才應該問林靜儀，其過去提「晚上10點後限電」，直接解決能源與少子化問題，是否要推動台灣限電來解決蔡政府失敗的能源政策？

劉昱佑說，林靜儀也該回答過去以來是否曾為台中人民發聲，批判蘇貞昌廢止《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，讓中二選區選民用肺發電？請林靜儀先回答這些民眾內心疑惑的問題，才能讓台中人民檢驗是否適任。