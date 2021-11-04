隨各國陸續祭出疫苗邊境管制，美國即將上路的入境新規定，也未將高端疫苗列入允許入境條件。對此，衛福部長陳時中今在立院表示，預防接種諮詢委員會確定下周二或三將召開，屆時將針對打完高端後，能否與其他疫苗混打做出政策方向。

立法院今審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，由於美國將自11月8日起採入境新規，所有外籍旅客須接種2劑美國FDA或WHO核准疫苗才能入境，包括BNT、AZ、莫德納皆在名單內，而高端未被認可。同時，泰國近日也宣布11月起，完整接種疫苗的旅客可享入境免隔離，高端疫苗同樣不在認可名單內。

由於截至目前為止，高端疫苗已在台灣施打138萬劑，隨著各國疫苗邊境管制趨嚴，「高端人士」恐將面臨在國際上寸步難行的狀況。對此，國民黨立委賴士葆、李貴敏、楊瓊瓔、民眾黨立委張其祿今質詢時，都對高端混打政策表達關切。

張其祿表示，打高端的民眾，當初也是信賴國家所以打了國產疫苗，結果現在要出國變成「出不太去」，讓接種者開始思考打完高端後，能否再打其他國際認證的疫苗，但也擔心會不會打太多；賴士葆提醒，衛福部有必要將目前各國的疫苗邊境管制做整理，讓民眾清楚知道打了高端可以去哪些國家？哪些國家則是不能去。

對此，陳時中表示，事實上衛福部已接到很多民眾提出需求，因此目前已確定要召開ACIP委員會（預防接種諮詢委員會），時間是下周二或週三，屆時就會由專家針對高端混打提出政策方向。他說，對於要出國的人，安全性一定要夠，相關配套也都會提出來。

陳時中表示，對於接種高端疫苗者若被允許追加其他品牌疫苗，ACIP的委員，就必須考量安全性，同時也會做出相關的因應作為。

對於目前國際對高端的開放程度，陳時中上午特別由幕僚整理資料後，旋即在立院說明表示，目前台灣民眾常去的國家當中，只有紐西蘭、帛琉與印尼認可高端疫苗；而符合條件入境免隔離的國家，有美國、英國、法國、德國、加拿大、新加玻，主要認可的疫苗以BNT、莫德納、嬌生、AZ為主，而美國、新加坡特別認證國藥、科興疫苗，泰國則特別將俄羅斯的衛星五號也放在承認名單。

引起關注的是，若ACIP許可高端混打，屆時「高端人士」出國前要混打其他國際疫苗，是否為「隨到隨打」？陳時中說，目前BNT、莫德納與AZ的供應量都沒問題了，「這部份我們做得到，但前提是ACIP委員認定沒有問題才行。」

對此，民眾黨立委高虹安質疑，如果打高端的民眾能優先打國際疫苗，會不會排擠到其他民眾的需求？尤其，所謂打高端者出國前可以「隨到隨打」的定義，是否有限定探親、旅遊、出差、或遊學、留學等情況才能施打？還是只要出國就可打國際疫苗？

陳時中回應，「也不是每個人都要出國啦」，如果真的會排擠他人權益，當然會盡量限縮名額。但以目前疫苗到貨狀況，基本上他認為只要安全上沒問題，不會有這些問題，就像學生要出國念書真有必要性施打其他疫苗，指揮中心就會配合。